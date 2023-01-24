Песков оценил намерение Эстонии ограничить судоходство в Финском заливе

Фото: Администрация президента РФ

Несмотря на планы Эстонии расширить прибрежную зону, РФ надеется на соблюдение международных морских прав. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 24 января.

— Есть все-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что так и будет дальше, — приводит его слова РИА Новости.

В сентябре прошлого года министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет «внутренним морем» альянса. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему заявления эстонского министра не имеют ничего общего с реальностью.

Накануне российское руководство приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией. Одним из последних шагов на данном пути стало сокращение численности сотрудников российского посольства в Таллине.