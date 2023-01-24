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Виновнице смертельного ДТП на улице Свободы продлили срок ареста

Степан Жирнов
Происшествия
Виновнице смертельного ДТП на улице Свободы продлили срок ареста
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Свободы Карта всех событий

Женщине, которая была за рулем автомобиля, вылетевшего на тротуар на улице Свободы и насмерть сбившего мать с ребенком, продлили срок ареста. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 24 января.

По ее словам, на заседании виновница ДТП просила изменить ей меру пресечения на домашний арест или залог в размере одного миллиона рублей. Однако суд учел позицию прокуратуры Северо-Западного административного округа и продлил арест женщины до 27 февраля 2023 года.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Авария, о которой идет речь, произошла 27 ноября на улице Свободы в районе дома № 15/10. Внедорожник вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми, в результате чего женщина с дочкой скончались от полученных травм.

Известно, что в момент ДТП женщина была под воздействием наркотиков, из-за чего сперва врезалась в трамвай, а после потеряла управление и вылетела на машине в зону для пешеходов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обвиняемая частично признала свою вину.

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