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РИА Новости: Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО отложили

Евгений Жуков
В мире
РИА Новости: Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО отложили
Фото: depositphotos

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу процесса вступления в Североатлантический альянс были отложены на неопределенный срок по требованию Анкары. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок, — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что очередная встреча в рамках механизма должна была состояться в Брюсселе в феврале, передает РИА Новости.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления королевства в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы.

Финляндия Швеция Турция НАТО
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