«Голос бодрый»: Адабашьян рассказал о состоянии здоровья Михалкова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известного российского режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Друг артиста, актер и режиссер Александр Адабашьян, который сам сейчас находится на лечении, успел пообщаться с коллегой и поделился его самочувствием с журналистами.

По словам звезды телесериала «Мастер и Маргарита», утром во вторник, 24 января, Михалков уже мечтал о том, чтобы вернуться с больничной койки в свою постель. Адабашьян добавил, что оскароносный режиссер чувствует себя хорошо, все обследования подошли к концу, никаких процедур в больнице у него не осталось.

— Голос бодрый. Сказал, что занимается зарядкой, приводит себя в нормальную физическую форму, чтобы выйти и поскорее приступить к работе, — заключил известный кинодраматург в интервью KP.RU.

Сам Михалков сразу после выписки из медучреждения заявил, что он уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи «Бесогон», и пообещал скорую премьеру.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. При этом жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики.