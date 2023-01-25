Москвичам рассказали о работе гибридной операционной во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева
Уникальная гибридная операционная, установленная во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, позволяет проводить разноплановые хирургические операции одновременно. Об этом в среду, 25 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Игорь Парфенов.
— Если раньше хирургическое вмешательство, требующее участия разных специалистов, проводилось в несколько этапов, а пациента приходилось перевозить из одной операционной в другую, то теперь помощь будет оказываться в одном месте и сразу в полном объеме, — рассказал он.
Благодаря появлению гибридной операционной, при хирургическом лечении можно будет использовать методы открытой операции и эндоваскулярных вмешательств. Такое лечение требуется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с патологиями магистральных сосудов и патологиями нейрохирургического профиля.
В данной операционной могут одновременно работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева открылся в столице 19 января и оказал помощь более чем 150 пациентам в первые дни работы. Каждый пятый из них нуждался в реанимационной помощи. Порядка 45 процентов горожан находились в состоянии средней тяжести в момент поступления.