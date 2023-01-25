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Москвичам рассказали о работе гибридной операционной во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о работе гибридной операционной во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Уникальная гибридная операционная, установленная во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, позволяет проводить разноплановые хирургические операции одновременно. Об этом в среду, 25 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Игорь Парфенов.

— Если раньше хирургическое вмешательство, требующее участия разных специалистов, проводилось в несколько этапов, а пациента приходилось перевозить из одной операционной в другую, то теперь помощь будет оказываться в одном месте и сразу в полном объеме, — рассказал он.

Благодаря появлению гибридной операционной, при хирургическом лечении можно будет использовать методы открытой операции и эндоваскулярных вмешательств. Такое лечение требуется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с патологиями магистральных сосудов и патологиями нейрохирургического профиля.

В данной операционной могут одновременно работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева открылся в столице 19 января и оказал помощь более чем 150 пациентам в первые дни работы. Каждый пятый из них нуждался в реанимационной помощи. Порядка 45 процентов горожан находились в состоянии средней тяжести в момент поступления.

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