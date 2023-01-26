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В России выявили 7077 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7077 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 26 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 973 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5270 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 7077 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в прошлом году в мире чаще всего выявляли штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида — BA.4 и BA.5. По его словам, маловероятно появление нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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