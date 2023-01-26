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СМИ: Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
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СМИ: Перебои с отоплением и водой наблюдаются в Одесской области
Фото: Unsplash

В некоторых районах Одесской области отключились отопление и вода вслед за электроэнергией. Об этом в четверг, 26 января, сообщает украинское интернет-издание «Думская».

— В некоторых районах Одессы пропал не только свет, но и вода, и тепло, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого оказались поврежденными два объекта критической инфраструктуры в Одесской области. Пострадавших, как уточняется, не оказалось.

На территории украинского государства задерживаются поезда из-за сообщений о взрывах в нескольких регионах. На текущий момент задерживаются поезда, следовавшие по маршрутам Ивано-Франковск — Киев и Киев — Львов. Ситуация на вокзалах находится под контролем.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения о взрыве в городе. По словам главы города, местным жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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