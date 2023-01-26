Министр иностранных дел Франции прибыла в Одессу

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в украинский город Одесса. Об этом глава французского МИД сообщила в четверг, 26 января, в своем Twitter-аккаунте.

— В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера, — написала она.

К своей публикации министр прикрепила фотографию. На снимке запечатлена сама Колонна на фоне города.

До этого украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в городах Винница и Одесса прозвучали взрывы. По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

Позже в Одесской районной государственной администрации сообщили, что в Одесской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Пострадавших, как уточняется, не оказалось. Помимо этого, в некоторых районах региона отключились отопление и вода вслед за электроэнергией.

Накануне исторический центр Одессы был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению представителей организации, данное решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».