Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Министр иностранных дел Франции прибыла в Одессу

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Министр иностранных дел Франции прибыла в Одессу
Фото: shutterstock

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в украинский город Одесса. Об этом глава французского МИД сообщила в четверг, 26 января, в своем Twitter-аккаунте.

— В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера, — написала она.

К своей публикации министр прикрепила фотографию. На снимке запечатлена сама Колонна на фоне города.

До этого украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в городах Винница и Одесса прозвучали взрывы. По предварительной информации, произошедшее может быть связано с работой систем противовоздушной обороны в регионах.

Позже в Одесской районной государственной администрации сообщили, что в Одесской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Пострадавших, как уточняется, не оказалось. Помимо этого, в некоторых районах региона отключились отопление и вода вслед за электроэнергией.

Накануне исторический центр Одессы был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению представителей организации, данное решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».

Украина Франция Министры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте