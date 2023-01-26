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Telegraph: Макрон попал под давление по вопросу поставок ВСУ танков Leclerc

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Telegraph: Макрон попал под давление по вопросу поставок ВСУ танков Leclerc
Фото: shutterstock

На президента Франции Эммануэля Макрона оказывается давление ради возможных поставок Украине танков Leclerc. Об этом в четверг, 26 января, сообщает The Telegraph.

По имеющейся у издания информации, это происходит из-за недавнего решения канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине партию танков Leopard 2. На сегодняшний день у Парижа в наличии есть 222 танка Leclerc, однако многие из них находятся на ремонте, отмечает Telegraph.

До этого Германия сообщила о решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что на Западе уже приняли решение об отправке истребителей и дальнобойных ракет на Украину. В настоящее время страны НАТО прорабатывают план таких поставок «под медийным прикрытием обсуждения», пояснил он.

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение Германии отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным». По ее мнению, решение было принято под давлением американских властей.

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