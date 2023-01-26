Кратковременное перекрытие введут на Большом Москворецком мосту 28 января

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, Большой Москворецкий мост Карта всех событий

Кратковременное перекрытие до десяти минут будет вводиться 28 января на Большом Москворецком мосту с 02:00 до 05:00. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 января.

Ограничения движения, как уточняется, связаны с проведением киносъемок.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москвичам рекомендовали строить маршруты с учетом изменений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Козицком переулке 28 января будет краткосрочно перекрыто движение из-за киносъемок. Уточняется, что перекрытия с пропуском местных жителей и спецтранспорта будут вводиться в Козицком переулке от пересечения с улицей Большая Дмитровка до пересечения с улицей Тверской.

Также стало известно, что движение транспорта ограничили в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

Кроме того, на некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ перекрыты три полосы на участке Андроньевской набережной.