Фильмы о Гарри Поттере исчезнут со стримингов в России с 1 февраля

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

Все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе сервиса Amediateka.

Организация подтвердила, что срок лицензионных прав на фильмы вселенной Гарри Поттера заканчивается 31 января. Киностудия Warner Bros. отказалась его продлевать. Именно из-за этого из российских онлайн-кинотеатров исчезнут эти картины, передает ТАСС.

Так, до этого в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в разделах с фильмами франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» уже появились сноски, что картины будут доступны до 31 января.

Недавно сообщалось, что Минэкономразвития не поддержало предложение российских законодателей разрешить российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.

До этого глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что сохранить кинотеатральный показ на фоне ухода голливудских проектов можно, если ежегодно выпускать порядка 300 отечественных фильмов, 60 из которых будут крупными релизами.