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ООН: Решение Запада о поставках танков Украине не является движением в верном направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ООН: Решение Запада о поставках танков Украине не является движением в верном направлении
Фото: twitter/RussiaUN

События, которые на сегодняшний день происходят вокруг Украины, не ведут к миру, который хотела бы наблюдать Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом в четверг, 26 января, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение ряда стран Запада поставить украинской стороне танки.

— Что мы хотели бы видеть — так это справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении. Однако это не останавливает нас в оказании гуманитарной помощи, — сказал он.

Помимо этого, Дюжаррик отметил, что для украинского народа уже разыгрывается весьма плохой сценарий, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «наших усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять ВСУ оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и ЕС активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого.

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Оружие ООН Танки
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