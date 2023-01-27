Британский генерал Ширефф призвал закрыть глаза на риск эскалации и дать ВСУ самолеты

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Западным государствам следует предоставить украинской стороне весь имеющийся арсенал средств для боевых действий, несмотря на потенциальный риск эскалации конфликта. Об этом в пятницу, 27 января, написал британский генерал Ричард Ширефф в статье для издания Daily Mail.

— Многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада. Да, риск реален, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы, — заявил эксперт.

Он также отметил, что Киев должен получить все вооружения, которые на сегодняшний день имеется в арсенале у стран Североатлантического альянса, а именно около 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий и вдобавок к этому дальнобойные ракетные системы и передовые истребители. В заключение Ширефф подчеркнул, что в данном вопросе «не должно быть половинчатых мер».

До этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что страны Запада должны поставлять украинской армии необходимое оружие. По его словам, сегодня Варшава придерживается такой позиции, при которой нет смысла разделять вооружение на оборонительное или наступательное.

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».