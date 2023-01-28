Шведский политик Йомсхоф в ответ на гнев Турции предложил «сжечь еще сотню Коранов»

Фото: Pixabay

Генсек шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф предложил сжечь еще сотню Коранов в ответ на реакцию Турции на недавнюю акцию в Стокгольме. Об этом в субботу, 28 января, сообщил таблоид Expressen.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что гнев Анкары в ответ на сожжение Корана был оправдан. В свою очередь Йомсхоф заявил, что «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в Североатлантический альянс.

Позже лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, сжегший Коран в шведской столице, пригрозил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока королевство не вступит в НАТО.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».