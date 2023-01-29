Newsweek назвал истинную причину поддержки Украины от США

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США продолжают поддерживать власти Украины из-за крупных запасов титана в стране. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает журнал Newsweek.

— В США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая, — говорится в публикации.

Так, Министерство внутренних дел США, утверждает издание, рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны.

Примечательно, что более 90 процентов титановой руды США импортируют. Именно поэтому титан сейчас является наиболее частым аргументом в пользу поддержки Украины со стороны Белого дома.

Представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские инструкторы будут обучать украинских бойцов управлять танками M1 Abrams.

Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».