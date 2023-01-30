FT: Германия и Франция поддержание включение КСИР в список террористических организаций

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Германия и Франция поддержали идею причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР) к террористическим организациям на территории Евросоюза. Об этом вечером в воскресенье, 29 января, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса.

По их информации, Париж и Берлин поддержали включение КСИР в список террористических организаций на недавней встрече глав МИД стран - членов ЕС. В течение трех недель юристы Евросоюза должны подготовить заключение о законности подобной меры.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводит издание, подтвердил, что вышеуказанное предложение поддерживают «многие члены Евросоюза». Вместе с этим источники FT добавили, что Франция больше заинтересована в признании террористическим не всю организацию, а только некоторые ее региональные подразделения.

Журналисты отметили, что внесение КСИР в соответствующий список, вероятно, сделает возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе невозможным.

Накануне агентство IRNA сообщило, что склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье, 29 января, произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.