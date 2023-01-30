Американский журналист назвал Киев сторонником третьей мировой войны

Фото: president.gov.ua

Комментарии официальных украинских властей относительно ударов беспилотников по Ирану свидетельствуют о желании Киева развязать третью мировую войну. Об этом в воскресенье, 29 января, написал американский журналист Макс Блюменталь на своей странице в Twitter.

По его словам, украинские власти, а также приверженцы «постмайданного режима» празднуют атаки израильских беспилотников на военные объекты Ирана. Это, как заявил обозреватель, указывает на то, что Киев является сторонником начала третьей мировой войны.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер опроверг информацию о причастности Соединенных Штатов к атаке беспилотников на иранские военные объекты в ночь на 29 января.

До этого агентство IRNA сообщило, что склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье, 29 января, произошел взрыв, подвергся атаке беспилотников.

При этом объект, по данным иранской прессы, получил незначительные повреждения. Один из дронов был сбит системой ПВО, а два других беспилотных аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке на оборонные объекты Ирана.