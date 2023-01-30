Парк «Аэрофлота» к 2030 году будет на 70 процентов состоять из российских самолетов

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К 2030 году 70 процентов парка авиакомпании «Аэрофлота» будет состоять из отечественных самолетов. Об этом рассказал в воскресенье, 29 января, генеральный директор компании Сергей Александровский.

В авиакомпании запланировали ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию их летной годности.

— Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30 на 70 процентов соответственно, — сообщил гендиректор «Аэрофлота» в интервью РИА Новости.

Кроме того Александровский предупредил, что в процессе эти цифры могут быть скорректированы. На данный момент ожидается, что всего численность авиапарка к концу 2030 года составит порядка 500 единиц воздушных судов.

В середине ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государства с антироссийской позицией планировали «приземлить» авиационный флот России и грубо нарушили договоры, однако страна сохранила свой авиапарк и расширяет производство техники.