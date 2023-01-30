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Приметы и советы

В МИД заявили, что Россия будет противостоять США «всеми средствами»

Лейла Алиева
В мире
В МИД заявили, что Россия будет противостоять США «всеми средствами»
Фото: МИД РФ

В случае нанесения со стороны США стратегического поражения Россия будет противостоять всеми имеющимися средствами. Об этом в понедельник, 30 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, отношения между Соединенными Штатами и Россией в настоящее время заведены в тупик.

— В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет. Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения, — отметил Рябков.

Замминистра добавил, что РФ будет оказывать сопротивления всеми способами и имеющимися у нее средствами, передает РИА Новости.

Недавно заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила что Вашингтон готов пойти на смягчение санкций в отношении России ради серьезных переговоров о конфликте на Украине.

В ответ на это сенатор Алексей Пушков отметил, что Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Штатов к переговорам, как написали некоторые СМИ.

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