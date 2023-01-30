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Врач Алендеев рассказал о пользе горького шоколада

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Алендеев рассказал о пользе горького шоколада
Фото: Pixabay

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал о пользе горького шоколада.

Эксперт пояснил, что этот продукт подходит для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления.

Кроме того, горький шоколад оказывает антиоксидантное действие. Также известно, что продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.

Врач добавил, что горький шоколад можно включать в рацион даже худеющим. Но не стоит увлекаться — достаточно съесть несколько маленьких кусочков в день, передает «Царьград».

До этого врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие продукты могут спровоцировать приступ мигрени. Так, приступ могут вызвать шоколад, бананы, жирные сыры, красное вино и шампанское, передает ФАН.

Полностью безвредных для фигуры десертов не существует. Однако есть ряд десертов, которые не содержат значительного количества сахаров и потому оказывают меньшее влияние на здоровье. Например, к подобным десертам можно отнести горький шоколад или фрукты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

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