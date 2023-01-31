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Американский ветеран Дрейвен призвал мужчин на Украине перейти на сторону России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский ветеран Дрейвен призвал мужчин на Украине перейти на сторону России
Фото: Pixabay; АГН Москва

Всем мужчинам на Украине нужно перейти на сторону России из-за политики властей Киева. Такое мнение высказал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

— Вы сражаетесь против РФ и умираете. Вы участвуете в развязанной НАТО и США прокси-войне, которая будет проиграна, тогда как ваше правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В этой ситуации украинским мужчинам стоит перейти на сторону России, — написал он в социальной сети Twitter.

К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Афганистане, Сирии, Вьетнаме, Ираке и Ливии добавится Украина. Такое мнение высказал обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар. По его словам, основной причиной, по которой армия США не может победить ни в одном конфликте после Второй мировой войны заключается в том, что Америка стремится «трансформировать побежденных».

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.

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