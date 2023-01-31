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Politico: В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Киеву

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: В США пытаются пересмотреть отказ Байдена поставлять истребители Киеву
Фото: Unsplash

Администрация Соединенных Штатов не обсуждала вопрос о поставках истребителей F-16 украинским властям. Слова американского президента Джо Байдена о том, что их не будет, не нужно трактовать как неизменный факт. Об этом сообщается в издании Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Американский лидер ранее заявил, что США не будут поставлять истребители F-16 ВСУ.

— Однако американский чиновник сказал, что «по поводу F-16 не проводилось никаких серьезных обсуждений на высоком уровне». Не похоже, что заявление Байдена является результатом проработки вопроса и скорее это текущая позиция высшей инстанции принятия решений, — говорится в статье.

Администрация Белого дома и без истребителей F-16 передает украинским властям большие объемы вооружений. Об этом 30 января сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 украинским властям. По его мнению, заявление американского лидера не означает, что истребители не будут поставлять другие государства.

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