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Синоптики пообещали москвичам теплую и ветреную погоду 31 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую и ветреную погоду 31 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 31 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2–0 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–1 градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер до 14 метров в секунду. Также в этот день резко упадет атмосферное давление: оно окажется на уровне 732 миллиметров ртутного столба. Циклон начнет покидать столицу в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит.

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