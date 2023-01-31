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«Довольно удушающе»: Руперт Гринт рассказал о съемках «Гарри Поттера»

Араз Салехов
Общество
«Довольно удушающе»: Руперт Гринт рассказал о съемках «Гарри Поттера»
Фото: Zuma\TASS

Съемки в фильмах о Гарри Поттере были непростыми. Это связано с тем, что половина героев были подростками на момент создания кинолент. Об этом рассказал британский актер Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли.

— «Поттер» был такой насыщенный — съемки занимали весь год, а остальное время мы занимались продвижением. Это было довольно удушающе, — поделился он.

По словам Гринта, во время съемок он перестал понимать, где он, а где его персонаж Рон Уизли. При этом артист считает, что съемки могли «пойти под откос», если бы фильмы о волшебнике со шрамом продолжили снимать, сообщает издание Bustle.

26 января стало известно, что все фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. Организация подтвердила, что срок лицензионных прав на фильмы вселенной Гарри Поттера заканчивается 31 января. Киностудия Warner Bros. отказалась его продлевать.

В конце декабря появилась информация, что компания Warner Bros. собирается переснять знаменитую кинофраншизу о волшебнике Гарри Поттере с новым актерским составом. По слухам, известная кинокомпания намерена сделать ремейк первой серии киносаги о Гарри Поттере в ближайшие пять лет.

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