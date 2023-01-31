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Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление контента
Суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 31 января.
Компанию обвинили в неудалении запрещенного на территории Российской Федерации контента. Мировой судья признал Twitch виновным по соответствующей статье.
Это далеко не первый раз, когда суд штрафует стриминговый сервис. Ранее, 18 октября, за то же нарушение суд оштрафовал компанию на восемь миллионов рублей.
По той же причине компанию оштрафовали 4 октября на четыре миллиона, 30 августа — на три миллиона рублей, 16 августа — на два миллиона рублей.
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