Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление контента

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление контента
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 31 января.

Компанию обвинили в неудалении запрещенного на территории Российской Федерации контента. Мировой судья признал Twitch виновным по соответствующей статье.

Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

Это далеко не первый раз, когда суд штрафует стриминговый сервис. Ранее, 18 октября, за то же нарушение суд оштрафовал компанию на восемь миллионов рублей.

По той же причине компанию оштрафовали 4 октября на четыре миллиона, 30 августа — на три миллиона рублей, 16 августа — на два миллиона рублей.

административные правонарушения КоАП Москва Штрафы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте