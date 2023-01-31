Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей за неудаление контента

Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Суд оштрафовал американский стриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 31 января.

Компанию обвинили в неудалении запрещенного на территории Российской Федерации контента. Мировой судья признал Twitch виновным по соответствующей статье.

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Это далеко не первый раз, когда суд штрафует стриминговый сервис. Ранее, 18 октября, за то же нарушение суд оштрафовал компанию на восемь миллионов рублей.

По той же причине компанию оштрафовали 4 октября на четыре миллиона, 30 августа — на три миллиона рублей, 16 августа — на два миллиона рублей.