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Анна Линникова рассказала о предвзятости конкурса «Мисс Вселенная» к моделям из России

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Анна Линникова рассказала о предвзятости конкурса «Мисс Вселенная» к моделям из России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Конкурс «Мисс Вселенная» предвзят к представителям из России. Об этом «Вечерней Москве» рассказала обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова.

Так, модель напомнила, что за весь период проведения конкурса лишь однажды победила представительница России — Оксана Федорова в 2002 году. Однако и ее в дальнейшем лишили короны.

— Причины, по которой ее (Федорову — прим. «ВМ») лишили короны, до сих пор никто не знает. Допускаю, что не обошлось без политики. Предвзятость невозможно не заметить — в двух номинациях победили американка и украинка, что очень символично, — поделилась она.

Пройти в финальную стадию турнира, считает Линникова, ей помешала политика. По ее мнению, она выкладывалась на сто процентов и смогла проявить свои лучшие стороны.

Полное интервью с именитой моделью можно прочитать в материале «Вечерней Москвы».

Напомним, что представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл получила корону победительницы 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». По итогам мероприятия лидером стала конкурсантка из Соединенных Штатов. На второй строчке расположилась девушка из Венесуэлы, а замкнула тройку финалистов представительница Доминиканской Республики.

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