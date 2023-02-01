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Подоляк: Twitter и Маск умышленно занижают численность аудитории страниц украинских властей

Евгений Жуков
В мире
Подоляк: Twitter и Маск умышленно занижают численность аудитории страниц украинских властей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 1 февраля, обвинил американского предпринимателя Илона Маска в том, что он искусственно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в Twitter.

— Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно, — написал украинский политик на своей странице в Twitter.

21 января стало известно, что около 80 процентов работников компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, были уволены или ушли сами с тех пор, как ее приобрел Илон Маск. Отмечается, что число штатных сотрудников компании сократилось примерно до 1,3 тысячи.

В этот же день основатель корпорации Space X подверг критике руководство Соединенных Штатов, которые готовы поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крымский полуостров.

Позже Подоляк рассказал, что представители украинской власти ведут переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.

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