Нейросеть ChatGPT отреагировала на скандал с дипломом студента РГГУ

Фото: pixabay.com

Нейросеть ChatGPT прокомментировала призыв РГГУ ограничить доступ к чат-боту в образовательных учреждениях и предложила найти баланс между принципами и открывающимися возможностями. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

Искусственный интеллект постепенно становится неотъемлемой частью жизни человека, однако вопросы об этической допустимости использования таких технологий имеют место быть, признала нейросеть.

— Призыв РГГУ ограничить использование AI-технологий в образовании подчеркивает важность соблюдения этических принципов в области образования. Однако также необходимо учитывать возможности, которые предлагает AI, — в частности, в улучшении качества образования и упрощении процессов, — заявил ChatGPT.

Нейросеть также отметила необходимость поиска баланса между «этическими принципами и использованием AI в образовании». Кроме того, искусственный интеллект предложил поразмыслить над тем, как использовать его возможности в творчестве и при этом сохранить авторскую индивидуальность, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал диплом при помощи нейросети ChatGPT, которая способна генерировать осмысленный и связанный текст.