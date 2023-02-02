Антонов назвал ненормальными послания Блинкена Лаврову через третьих лиц

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал ненормальным тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправляет министру иностранных дел России Сергею Лаврову послания через кого-то. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Российский дипломат отметил, что контакты глав дипведомств двух стран носят эпизодический характер. Он счел ненормальным формат, когда послания от Блинкена передаются через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри или других чиновников, дипломатов или политиков.

Руководитель российской дипмиссии в Вашингтоне задался вопросом, действительно ли госсекретарь США не может взять трубку, чтобы позвонить Лаврову и обсудить «серьезнейшие вещи». По словам Антонова, Соединенные Штаты в данный момент не готовы к взаимоуважительному и равноправному разговору с Россией.

В этом же выступлении российский дипломат заявил, что целью действий Соединенных Штатов на Украине является нанесение России «стратегического поражения» и изматывание ее. Этого не скрывают в политических кругах Вашингтона.