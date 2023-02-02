Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Антонов назвал ненормальными послания Блинкена Лаврову через третьих лиц

Егор Провоторов
В мире
Антонов назвал ненормальными послания Блинкена Лаврову через третьих лиц
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал ненормальным тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправляет министру иностранных дел России Сергею Лаврову послания через кого-то. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Российский дипломат отметил, что контакты глав дипведомств двух стран носят эпизодический характер. Он счел ненормальным формат, когда послания от Блинкена передаются через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри или других чиновников, дипломатов или политиков.

Руководитель российской дипмиссии в Вашингтоне задался вопросом, действительно ли госсекретарь США не может взять трубку, чтобы позвонить Лаврову и обсудить «серьезнейшие вещи». По словам Антонова, Соединенные Штаты в данный момент не готовы к взаимоуважительному и равноправному разговору с Россией.

В этом же выступлении российский дипломат заявил, что целью действий Соединенных Штатов на Украине является нанесение России «стратегического поражения» и изматывание ее. Этого не скрывают в политических кругах Вашингтона.

Сергей Лавров Анатолий Антонов Энтони Блинкен
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте