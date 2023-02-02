Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта

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Администрация президента США Джо Байдена изменила стратегию по Украине ради скорейшего урегулирования конфликта с Россией. Об этом в четверг, 2 февраля, написал обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.

— Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения, — говорится в материале.

Брендс отметил, что Белый дом на сегодняшний день занимается наращиванием поддержки ВСУ, надеясь на окончательное урегулирование конфликта без опасений о возможной эскалации.

Колумнист утверждает, что Вашингтон обновляет свою стратегию по трем направлениям. В качестве первого обозначено более четкое определение американских целей в рамках существующего конфликта.

Затем идет отправка Украине более современного вооружения. Финальным пунктом является «зеленый свет» для ВСУ наносить удары по объектам на Крымском полуострове.

Основная цель этой стратегии — угрозой серьезных потерь заставить Москву пойти на переговоры с Киевом, поскольку Вашингтон не хочет, чтобы конфликт затянулся надолго. Тем не менее Брендс подчеркнул, что не уверен в успехе такого подхода.

До этого председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил передать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по Крыму.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.