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Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли населенный пункт Николаевка в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли населенный пункт Николаевка в ДНР
Фото: t.me/wagnernew

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин.

— В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка, — говорится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

26 января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью».

До этого в Минобороны России сообщили, что войска уничтожили пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS в районе Краматорска. Кроме того, в районе некоторых населенных пунктов Запорожской области армия России ударила по складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников ЗВО.

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