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В посольстве РФ в Вашингтоне ответили на заявление генсека ОАГ о международном трибунале

Егор Провоторов
В мире
В посольстве РФ в Вашингтоне ответили на заявление генсека ОАГ о международном трибунале
Фото: vk/rusembusa

Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро, призывая к созданию международного трибунала в связи с конфликтом на Украине, пытается заручиться поддержкой Вашингтона. Об этом заявили в пятницу, 3 февраля, в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты обратили внимание на слова уругвайского политика о необходимости создать специальный международный трибунал для «осуждения агрессии России на Украине».

Учитывая контекст, в котором против самого Альмагро ведется внутреннее разбирательство в ОАГ, дипмиссия уверена, что такими действиями он пытается заручиться поддержкой своих «вашингтонских хозяев».

Своей «проактивной русофобской позицией» уругвайский политик привносит конфликтный потенциал в Латинскую Америку, выдавая личные интересы за мнение всей организации, говорится на канале российского посольства в Telegram.

В конце января аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Аргентина и страны Латинской Америки не будут отправлять оружие на Украину.

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