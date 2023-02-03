Нижегородцы стали реже покупать жилье в ипотеку

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За год в Нижегородской области существенно снизилось число выданных ипотечных кредитов, при этом средний размер такого займа вырос с 2,6 до 3,2 миллиона рублей.

По итогам прошлого года ипотечные займы составили почти четверть всех выданных в регионе кредитов, их сумма достигла 74,8 миллиарда рублей. Таких договоров банки заключили 23 400 единиц.

Годом ранее ипотеку оформляли гораздо чаще. Тогда местные жители оформили 37 800 ипотечных договоров на общую сумму 96,9 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что ипотеку стали брать реже из-за роста цен на недвижимость и увеличения процентных ставок по таким займам, сообщает NewsNN.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что льготная программа ипотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях положительно отразится на развитии стройки, увеличив темпы восстановления населенных пунктов в новых регионах, передает Nation news.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.