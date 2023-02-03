Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава МВД Турции призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны

Александр Афонин
В мире
Глава МВД Турции призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны
Фото: Unsplash

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка «убрать грязные руки» от Турции и обвинил его в попытке «взбудоражить» страну. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает телеканал Habertürk

— Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете: убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто, — сказал министр.

По словам Сойлу, каждый американский посол в Турции задумывается о том, как помочь стране и как ей навредить. Своими советами они делятся с коллегами по всему миру, которые повторяют аналогичные действия в своих странах.

До этого заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак заявил, что своими провокациями НАТО вынуждает Турцию выйти из альянса. По его словам, 80 процентов опрошенных считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, действительно ли Турция покинет Североатлантический альянс. По словам специалиста, подобные заявления Анкары приурочены к президентским выборам, которые запланированы на май этого года.

Политика США Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте