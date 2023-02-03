Глава МВД Турции призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны

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Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка «убрать грязные руки» от Турции и обвинил его в попытке «взбудоражить» страну. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает телеканал Habertürk

— Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете: убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции. Говорю предельно открыто, — сказал министр.

По словам Сойлу, каждый американский посол в Турции задумывается о том, как помочь стране и как ей навредить. Своими советами они делятся с коллегами по всему миру, которые повторяют аналогичные действия в своих странах.

До этого заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак заявил, что своими провокациями НАТО вынуждает Турцию выйти из альянса. По его словам, 80 процентов опрошенных считают, что США проводят враждебную и разрушительную политику в отношении Турции.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, действительно ли Турция покинет Североатлантический альянс. По словам специалиста, подобные заявления Анкары приурочены к президентским выборам, которые запланированы на май этого года.