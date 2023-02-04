Китайский аэростат направляется к американской базе ВВС Уайтмен в Миссури

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Аэростат из Китая приближается к находящейся авиабазе Соединенных Штатов в Миссури. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил американский сенатор Эрик Шмитт от штата Миссури.

— Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури — родине бомбардировщика-невидимки — совершенно невероятна, — заявил он в социальной сети Twitter.

Также сенатор отметил, что «ни один американец не должен мириться с этим».

Президент США Джо Байден согласился с рекомендацией главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат. Об этом 3 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По мнению Остина, сбивать аппарат не нужно из-за потенциального риска для людей на земле.

До этого Пентагон рассказал об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США.

МИД Китая сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за порывистого ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из КНР.