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Приметы и советы

Белый дом сообщил об отказе Байдена сбивать аэростат из Китая

Евгений Жуков
В мире
Белый дом сообщил об отказе Байдена сбивать аэростат из Китая
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден согласился с рекомендацией главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По мнению Остина, сбивать аппарат не следует из-за потенциального риска для людей на земле. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что безопасность граждан является для американского президента приоритетной, передает РИА Новости.

До этого Пентагон рассказал об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за порывистого ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.

Неназванный высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета страны.

Пентагон Джо Байден США Китай
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