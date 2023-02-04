Онколог Федянин рассказал, как определить рак самостоятельно

Фото: Pixabay

Онкологию можно определить самостоятельно при опухолях на молочных железах и кожных покровах. Об этом рассказал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» столичного департамента здравоохранения Михаил Федянин.

— Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций. К примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости, — отметил он.

Однако чаще всего симптомы появляются, когда онкология вышла за пределы первой стадии. Среди общих симптомов врач отметил резкое снижение веса, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышку, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях и в брюшной полости, передает РИА Новости.

Ежегодно 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, как не допустить развития онкологии. Специалист отметил, что важно вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.