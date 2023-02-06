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Минобороны: Землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим

Араз Салехов
В мире
Минобороны: Землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим
Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск, дислоцированных в Сирии. Об этом сообщило Минобороны России.

— Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минобороны России уточнили, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, а личный состав выполняет поставленные задачи. При этом военные объекты РФ на территории Сирии не оказались поврежденными или разрушенными.

Напомним, что по меньшей мере 99 человек погибли из-за землетрясения в трех провинциях Сирии. Как уточняется, еще свыше 330 граждан Сирии пострадали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ночью 6 февраля российская делегация дипломатов застала землетрясение в Багдаде. По ее словам, в городе несколько минут длилось такое колебание, позже все повторилось уже в более легкой форме.

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