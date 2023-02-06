Захарова рассказала, как российская делегация застала землетрясение в Багдаде

Фото: МИД РФ

Ночью 6 февраля российская делегация дипломатов застала землетрясение в Багдаде. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание, — поделилась она.

Захарова в своем Telegram-канале добавила, что в городе несколько минут длилось такое колебание, позже все повторилось уже в более легкой форме.

Напомним, что до этого землетрясение произошло в различных провинциях Турции: так, в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 километров в 04:17 по местному времени начались толчки. После этого в течение получаса они ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно стало известно, что в результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек. Кроме того, 440 граждан пострадали.

Кроме того, по меньшей мере 99 человек погибли из-за землетрясения в трех провинциях Сирии. Как уточняется, еще свыше 330 граждан Сирии пострадали.