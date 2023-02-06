Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 76 человек

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В результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли 76 человек. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

— По состоянию на 06:30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже появились кадры обрушения жилого дома в Турции — в общей сложности в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий в турецком городе Диярбакыр. По данным TRT Haber, шесть человек погибли, 79 получили ранения, еще 12 граждан вытащили из-под завалов.

Землетрясение также произошло в Сирии. По меньшей 99 человек погибли в трех провинция Сирии в результате произошедшего, еще более 330 граждан пострадали.