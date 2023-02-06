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Росавиация: Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний

Никита Худяков
В мире
Росавиация: Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний
Фото: МИД РФ

Землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, полеты в воздушном пространстве страны осуществляются штатно. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Росавиация.

— Ситуация с землетрясением, произошедшем на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в различных провинциях Турции. В районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. В течение получаса они ощущались также в Адане, Трабзоне, Газиантепе, Мерсине, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, очевидцы засняли разрушенную из-за землетрясения историческую крепость в Турции. Уточняется, что она включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО.

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