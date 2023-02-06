Путин выразил соболезнования Эрдогану и Асаду в связи с разрушительным землетрясением

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду в связи с разрушительным землетрясением. Соответствующие телеграммы опубликованы пресс-службой Кремля в понедельник, 6 февраля.

— Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране, — говорится в сообщении турецкому лидеру.

В другой телеграмме российский лидер выразил соболезнования сирийскому коллеге из-за землетрясений в северных районах страны. Также глава РФ сообщил о готовности российского государства оказать всю необходимую помощь Турции и Сирии в разрешении данной ситуации.

Напомним, что жертвами землетрясения в турецких провинциях стали 284 человека. При этом 2323 гражданина получили ранения.

Изначально толчки происходили в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. После этого в течение получаса они ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

По меньшей мере 99 человек погибли из-за землетрясения в трех провинциях Сирии. Как уточняется, еще свыше 330 граждан Сирии пострадали.