AT: КНР считает безумными попытки США развязать войну с Россией

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Попытки США обострить конфликт с Россией и заявления Пентагона о возможном столкновении с КНР в 2025 году усиливают кризис между Пекином и Вашингтоном. Такое мнение выразил журналист Брэндон Вайхерт для статьи в Asia Times.

— Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными. Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена — это просто позерство, — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, вступать в конфликт с Россией и Китаем, которые имеют ядерное оружие, — последнее, что нужно делать США, так как они уже утратили свое превосходство в сфере безопасности. Примером служит недавняя ситуация с китайским аэростатом, которая показала недостатки американского воздушного пространства.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.