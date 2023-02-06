Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Матыцин заявил, что МОК начал понимать важность участия россиян в турнирах

Лейла Алиева
Спорт
Матыцин заявил, что МОК начал понимать важность участия россиян в турнирах
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Международный олимпийский комитет (МОК) понимает важность участия спортсменов из России в международных соревнованиях. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

— Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению, — отметил он.

Матыцин добавил, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения. Более того, спортсмена не могут отстранить от участия в соревнованиях только из-за наличия паспорта РФ — это прямое нарушение прав человека, передает ТАСС.

Президент МОК Томас Бах до этого заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что идея МОК о допуске россиян на Олимпиаду в случае их отрицательного отношения к СВО является абсурдной.

Россия Соревнования МОК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте