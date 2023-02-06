Матыцин заявил, что МОК начал понимать важность участия россиян в турнирах

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Международный олимпийский комитет (МОК) понимает важность участия спортсменов из России в международных соревнованиях. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

— Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению, — отметил он.

Матыцин добавил, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения. Более того, спортсмена не могут отстранить от участия в соревнованиях только из-за наличия паспорта РФ — это прямое нарушение прав человека, передает ТАСС.

Президент МОК Томас Бах до этого заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что идея МОК о допуске россиян на Олимпиаду в случае их отрицательного отношения к СВО является абсурдной.