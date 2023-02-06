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Сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции

Араз Салехов
В мире
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции
Фото: Pixabay

Новое землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13:24 по московскому времени. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине два километра. Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, еще 5385 граждан получили ранения. В результате произошедшего также обрушились 2818 зданий.

Инцидент также затронул Сирию. В результате землетрясения количество жертв в республике к настоящему моменту составило 248 человек, еще 700 пострадали.

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