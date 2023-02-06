В РАН предупредили о рисках повторных землетрясений в Турции

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Землетрясения магнитудой около 6 будут повторяться в районе Турции и Сирии в течение нескольких дней. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

— С высокой долей вероятности землетрясения большой силы, магнитудой около 6, будут повторяться в течение нескольких дней, может быть, даже нескольких недель, — цитирует Шебалина РИА Новости.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит в этих странах, — в материале «Вечерней Москвы».

Так, первое мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.