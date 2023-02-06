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Сейсмологи зафиксировали в Сочи подземные толчки

Никита Худяков
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали в Сочи подземные толчки
Фото: Анастасия Белякова / CC BY 4.0

Небольшие толчки после землетрясения в Турции зафиксированы в Сочи от Сириуса до Центрального района курорта. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

— Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Это отголоски турецкого землетрясения. Утром были форшоки — это нормальное явление, — сказала специалист.

Так, в 13:24 были зафиксированы новые толчки в «два-три балла примерно», добавила она. Однако данная ситуация не является критичной, цитирует Карпович РИА Новости.

После крупного землетрясения на соседних с Сочи границах ощущались небольшие толчки. Сейсмолог отметила, что они будут происходить до тех пор, пока вся энергия «не выйдет».

До этого сообщалось, что примерно в 13:30 по московскому времени жители Абхазии ощутили подземные толчки. Очевидцы рассказали, что в многоэтажных домах было видно, как качаются люстры и открываются двери.

6 февраля стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Подробнее о том, как долго будет длиться опасная ситуация в Турции, — в материале «Вечерней Москвы».

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