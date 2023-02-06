Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121

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В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил генеральный директор турецкого отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

— Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2834, — цитирует Татара РИА Новости.

До этого сообщалось, что к посольству Турции в Москве люди начали нести цветы и свечи в знак памяти о жертвах землетрясения.

В Минздраве России заявили о готовности направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если от стран поступят такие запросы.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

АТОР сообщила, что на данный момент в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, случаев отмены туров не зафиксировано. Уточняется, что жертв и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов нет, они находятся вне зоны катастрофы.