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Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения в Турции

Евгений Белоусов
В мире
Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения в Турции
Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после недавнего землетрясения, которое унесло жизни более тысячи человек. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей, — говорится в сообщении.

Российский лидер также подтвердил готовность Москвы оказать Анкаре любую помощь и содействие в ликвидации последствий, говорится на сайте Кремля.

До этого стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498. К посольству Турции в Москве люди начали нести цветы и свечи в знак памяти о жертвах землетрясения.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

Землетрясения Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция
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