Белый дом заявил об отказе США возвращать Китаю обломки сбитого аэростата
США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
— Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах, — передает его слова РИА Новости.
Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили 3 февраля над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.
Неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США было нарушением суверенитета государства.
4 февраля агентство AP сообщило, что американские военные сбили около побережья страны принадлежащий Китаю аэростат, который попал в американское воздушное пространство. Китай выразил протест из-за атаки США на аэростат и оставил за собой право отреагировать.
До этого сообщалось, что США изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая.