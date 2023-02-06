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Белый дом заявил об отказе США возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

Евгений Белоусов
В мире
Белый дом заявил об отказе США возвращать Китаю обломки сбитого аэростата
Фото: whitehouse

США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах, — передает его слова РИА Новости.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили 3 февраля над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

Неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США было нарушением суверенитета государства.

4 февраля агентство AP сообщило, что американские военные сбили около побережья страны принадлежащий Китаю аэростат, который попал в американское воздушное пространство. Китай выразил протест из-за атаки США на аэростат и оставил за собой право отреагировать.

До этого сообщалось, что США изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая.

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